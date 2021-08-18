Омск, 18 августа, 2021, 13:32 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 387 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 68 216. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 августа в региональном министерстве здравоохранения.

Zdrav-nnov.ru Коронавирус

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Список выздоровевших за сутки пополнился 301 фамилией. Общее число выздоровевших в Омской области — 49 477 человек.

За сутки в регионе скончались десять пациентов с коронавирусом. За всё время жертвами COVID-19 в Омской области стали 1870 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в регионе выявили 385 носителей коронавируса.