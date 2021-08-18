Киев, 18 августа, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Украина не планирует закрытие границ в вязи с распространением «Дельта"-штамма коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба 18 августа в эфире телеканала «1+1».

Kmu.gov.ua Дмитрий Кулеба

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

Он отметил, что в связи с распространением новой разновидности коронавируса правила въезда на территорию Украины были ужесточены, однако полное закрытие границы на повестке дня не стоит.

По словам Кулебы, в случае роста заболеваемости, возможно введение в стране более жёстких ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки на Украине подтвердили 1447 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, госпитализировали 677 человек, 40 пациентов скончались от последствий заражения.