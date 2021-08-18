Минск, 18 августа, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Западные соседи Белоруссии наращивают возле границ республики свой боевой потенциал и военную инфраструктуру. Об этом 18 августа сообщил государственный секретарь белорусского Совета безопасности генерал-лейтенант Александр Вольфович в интервью журналу «Национальная оборона».

Beentree Граница Польши и Белоруссии

«В условиях беспрецедентного обострения военно-политической обстановки по линии Россия-Запад руководство сопредельных с Беларусью государств планомерно проводит комплекс мероприятий по отработке механизмов поэтапного наращивания системы управления войсками и оружием, созданию коалиционных группировок, их всестороннему обеспечению, а также подготовке к боевому применению», — сказал он.

Также Вольфович рассказал, что западными соседями Белоруссии ведется совершенствование объектов инфраструктуры, которые обеспечивают прием и размещение иностранных войск и уточнил, что идет модернизация аэродромов, военно-морских баз, складов ГСМ, учебных центров и полигонов, а также ведется строительство передовых баз хранения вооружения и техники.

При этом он добавил, что растет численность вооруженных сил Польши (со 113 тысяч до 200 тысяч человек к 2025 году) и производится формирование новых соединений сухопутных войск, включая находящихся в непосредственной близости от границ Белоруссии, и активно идет техническая модернизация польской армии.

«Реализуются пять наиболее значимых программ, в которых приоритет отдается американским образцам вооружения, военной и специальной техники: «Гарпия» (приобретение самолетов F-35), «Висла» (закупка ЗРК Patriot), «Хомар» (поставка РСЗО HIMARS), «Нарев» (производство по лицензии ЗРК малой дальности), «Крук» (приобретение ударных вертолетов)», — пояснил Вольфович.

Кроме того, он рассказал, что такая же деятельность идет и в странах Прибалтики.

«Более того, у наших границ в рамках проводимых операций НАТО и США («Атлантическая решимость», «Усиленное передовое присутствие» и «Балтийская воздушная полиция») на постоянной основе уже сегодня развернута группировка войск, насчитывающая свыше 10 тысяч человек и более 500 единиц тяжелой военной техники», — заявил государственный секретарь белорусского Совета безопасности.