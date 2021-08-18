Ханой, , 13:42 — REGNUM Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук направил ответ на поздравительную телеграмму лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом говорится на официальном сайте министерства иностранных дел Северной Кореи.

Нгуен Суан Фук Kremlin.ru

В письме глава Вьетнама выразил уверенность в укреплении и развитии дружественных отношений между странами, а также пожелал корейскому народу больших успехов в деле строительства и развитии страны, а Ким Чен Ыну — крепкого здоровья и больших успехов в работе.

Напомним, что в конце июля глава КНДР направил телеграмму Нгуен Суан Фуку, в которой поздравил его с переизбранием на пост президента страны.