Ханой, 18 августа, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук направил ответ на поздравительную телеграмму лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом говорится на официальном сайте министерства иностранных дел Северной Кореи.

Kremlin.ru Нгуен Суан Фук

В письме глава Вьетнама выразил уверенность в укреплении и развитии дружественных отношений между странами, а также пожелал корейскому народу больших успехов в деле строительства и развитии страны, а Ким Чен Ыну — крепкого здоровья и больших успехов в работе.

Напомним, что в конце июля глава КНДР направил телеграмму Нгуен Суан Фуку, в которой поздравил его с переизбранием на пост президента страны.