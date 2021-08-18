Йошкар-Ола, 18 августа, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Mos.ru Аппарат ИВЛ в клинике Москвы

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Накануне в регионе летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 436 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 августа в регионе выявили 62 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 61 новом положительном тесте на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 17 180 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1318 человек.

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