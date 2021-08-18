Москва, 18 августа, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В России кинотеатры будут обязаны предупреждать зрителей о том, сколько времени длится реклама и трейлеры перед началом фильма. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба правительства РФ.

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Отмечается, что соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2022 года.

«Новые правила обяжут кинотеатры предупреждать зрителей о том, сколько минут будут длиться реклама и показ трейлеров перед началом самого фильма», — говорится в сообщении.

Данная информация будет размещена в зоне кассового обслуживания. Таким образом, зрители смогут лучше рассчитать свое время и не опоздать на сеанс.

Как сообщало ИА REGNUM, общие сборы в кинотеатрах России по итогам июля 2021 года составили 2,209 млрд рублей. В июле российские кинотеатры продали почти 9 млн билетов. В сравнении с предыдущим месяцем продажи упали на 5%. В денежном исчислении падение продаж за месяц составило 9%. В пересчёте на валюту доходы российских кинотеатров в июле сократились на 13%.