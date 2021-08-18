Йошкар-Ола, 18 августа, 2021, 13:28 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 18 августа выявили 62 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 61 новом положительном тесте на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 17 180 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 15 426 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 58 человек. 436 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки от COVD-19 скончался один человек в республике, накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1318 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 579 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находится 1031 человек, из них у 1008 — пневмония, 46 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 112 пациентов, при этом госпитализирован 71 житель Марий Эл.