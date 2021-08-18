Вашингтон, 18 августа, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Американская актриса Скарлетт Йоханссон и её супруг, комик Колин Жост, скоро станут родителями. Об этом 18 августа пишет издание Cosmopolitan.

Instagram.com/seriouslyscarlett Скарлетт Йоханссон

По данным СМИ, новость о беременности актрисы сообщил её муж на одном из последних выступлений. «У нас будет ребенок, и это очень здорово», — говорит он.

ИА REGNUM напоминает, что Скарлетт Йоханссон и Колин Жост поженились осенью 2020 года. До этого они встречалась около трёх лет.