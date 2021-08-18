Минск, , 13:25 — REGNUM Лево-патриотические организации Белоруссии из Координационного Совета «Единство» выступили с заявлением «О недопустимости реанимации зловещего куропатского мифа». По их мнению, массовые захоронения расстрелянных в лесном массиве под Минском превращены прозападной националистической оппозицией в фетиш, основанный на лжи.

Митинг в Куропатах. 1989 Valer Pałściuk

«Трагедия заключается в том, что в Куропатах (теперь это название стало употребляться СМИ и многими политиками) действительно производились расстрелы людей, которых, по данным общественных комиссий, осуществляли немецко-фашистские оккупанты во время Великой Отечественной войны (органами НКВД в этой местности захоронены 12 человек, приговоренных судами к высшей мере наказания: один шпион и 11 уголовных преступников — бандитов и убийц). Жертвами же фашистов стали тысячи ни в чем не повинных людей, в основном советские граждане еврейской национальности из минского гетто и евреи из стран Европы, названные свидетелями-минчанами «гамбургскими евреями», а также советские военнопленные из лагеря на ул. Широкой и многие другие борцы с фашистским рейхом разных национальностей», — сказано в заявлении.

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Его авторы выразили удивление «как нынешние власти позволили белорусским националистам заставить куропатские холмы крестами», отметив: «Как известно, на еврейских захоронениях кресты не ставят. Это, во-первых. Во-вторых, в условиях, когда неизвестно, в каком месте захоронен тот или иной человек, кощунственным надругательством над памятью погибшего является установка на свободном месте урочища креста с конкретной фамилией на нем. В-третьих, на многих крестах в Куропатах националисты повязали бело-красно-белые ленточки, посчитав все, что находится на месте массовых захоронений, своей партийной принадлежностью. И, в-четвертых, на месте захоронений жертв фашистских оккупантов просто недопустима символика, одобренная в 1943 году гауляйтером Белоруссии В. Кубе».

Белорусские НГО также обратили внимание на то, что распространению мифа в целях прозападной оппозиции помогают деятели белорусских государственных структур и научных учреждений. В частности, обращено внимание на участие в этом главного редактора печатного органа администрации президента «Советская Белоруссия» Павла Якубовича (в 2017 году, ныне главред и название издания иные).

Лево-патриотические организации Белоруссии заявили о «недопустимости использования захоронений в урочище Куропаты под Минском для раскачивания политической ситуации в Белоруссии». По их мнению, «куропатский миф» не сможет объединить белорусское общество, так как объединение на лживой основе невозможно.

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