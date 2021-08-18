Кызыл, 18 августа, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В Туве за первое полугодие 2021 года зарегистрирован миграционный прирост, который составил 331 человек. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата.

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По данным статистиков, из других регионов в республику за шесть месяцев прибыли 2344 человек (на 6,8% меньше прошлогоднего значения), выбыли — 2069 человек (на 52% больше первых шести месяцев 2020 года).

«Особо привлекательной для мигрантов оказалась Хакасия. С соседним регионом сложилось самое значительное отрицательное сальдо миграции — 248 человек (выбыли 570 человек, прибыли 322 человека)», — отметили в службе статистики.

Из-за границы в Туву прибыли 270 человек (на 57% больше января-июня 2020 года), выехали за рубеж — 214 жителей.