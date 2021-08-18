Кострома, 18 августа, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Профсоюз работников Костромской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф собирает подписи против увольнения главного врача учреждения АндреяРаева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM на условиях анонимности сообщили медики станции.

Yassmp-cmk.zdrav76.ru Скорая помощь

Подписи в поддержку действующего руководителя поставили несколько десятков врачей. В дальнейшем письмо планируют направить директору департамента здравоохранения региона Николаю Гирину.

Напомним, в начале июля проблемами на станции скорой помощи заинтересовался министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Поводом для этого послужили публичные заявления работников о нехватке кадров и увеличении времени ожидания для пациентов по экстренным и неотложным вызовам. Проверки по публикациям СМИ назначил депздрав и прокуратура Костромы, их результаты ещё не представлены общественности.

Официальной информации об увольнении Раева пока нет. Однако, по данным источника ИА REGNUM в департаменте, на это место может вернуться директор Центра медицины катастроф Валерий Долголожкин. Он работал директором станции скорой помощи с 2015 по 2019 год. В разговоре с журналистом Долголожкин не подтвердил, но и не опроверг информацию о своём назначении, заявив что «ждёт решения департамента».