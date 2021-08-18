Тбилиси, 18 августа, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В крае Квемо-Картли на юге Грузии, возле границы с Арменией 18 августа произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.

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По данным центра, колебания земли были зафиксированы в 13:41 по тбилисскому времени (12:41 мск). Эпицентр находился возле села Самеба в 22 километрах от города Ниноцминда и в 150 километрах от Тбилиси.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Стоит отметить, что в Квемо-Картли летом текущего года регулярно происходят землетрясения. Чаще всего они случаются возле села Самеба. В течение 17 августа там произошло три землетрясения, магнитуда которых доходила до 3,9.