Махачкала, 18 августа, 2021, 13:23 — ИА Регнум. В Дагестане за прошедшие сутки скончались от COVID-19 18 человек. Сутками ранее было зафиксировано 25 случаев летального исхода, что стало историческим максимумом за все время пандемии. Такие данные привел 18 августа федеральный оперативный штаб.

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Общее число смертей от опасной инфекции достигло в республике 2034, по этому показателю в СКФО опережает Дагестан лишь Ставрополье.

Всего за все время пандемии в Дагестане стали носителями коронавируса 45 311 человек, в том числе 185 — за прошедшие сутки. Из них сумели преодолеть болезнь 40 477 пациентов. За последний день выписаны в связи с выздоровлением 211 человек.