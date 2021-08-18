Саранск, 18 августа, 2021, 13:23 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались три человека. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано два летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 450 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 августа в регионе выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 70 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 25 126 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2767 человек.

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