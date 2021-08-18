Саранск, 18 августа, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 18 августа выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 70 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 25 126 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В самоизоляции

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За последние сутки в республике выписан 61 человек, всего с начала пандемии выздоровели 21 909 жителей Мордовии. 450 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались двое жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2767 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 18 августа в инфекционных стационарах республики лечение получал 1281 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1903 человек.