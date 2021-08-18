Джакарта, 18 августа, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Согласно данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 15 768 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 18 августа в Индонезии выявлено 3 908 247 носителей коронавируса.

За последние 24 часа побороть коронавирус смогли 29 794 человека. Всего коронавирусом в стране переболели 3,4 млн человек.

В период с 17 по 18 августа в Индонезии выявили 1128 случаев смерти от COVID-19. Всего эпидемия унесла жизни 121 141 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство по надзору за продуктами и лекарствами в Индонезии объявило, что скоро начнутся клинические испытания индонезийской вакцины против коронавируса на людях.