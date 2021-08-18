На южнокорейском острове Чеджу ужесточили антиковидные меры
Чеджу, Южная Корея, 18 августа, 2021, 13:19 — ИА Регнум. На южнокорейском острове Чеджу введён четвёртый, самый строгий уровень социального дистанцирования. Об этом 18 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
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Четвертый уровень предусматривает запрет на личные встречи с участием более четырёх человек до 18:00 и более двух человек после 18:00, а также закрытие пляжей и объектов социального обеспечения для пожилых людей. Предприятия общественного питания закрываются после 22:00, а работа развлекательных заведений, включая бары, ночные клубы и караоке, временно прекращается.
Юридические лица, нарушившие требования, могут быть оштрафованы на сумму до 3 млн вон (~$2,5 тыс.). Физическим лицам грозит штраф до 100 тыс. вон (~$85).
В настоящее время четвертый уровень социального дистанцирования действует в столичном регионе, включая Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, а также в Пусане и Тэджоне.