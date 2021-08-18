Москва, 18 августа, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Во время вакцинации от COVID-19 населения Парагвая эффективность российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» (первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V») составила 93,5%. Об этом 18 августа сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Janssen.com Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

«Российский фонд прямых инвестиций объявляет данные министерства здравоохранения Парагвая, демонстрирующие высокие показатели безопасности однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» (первый компонент препарата «Спутник V») и эффективность 93,5% в ходе массовой вакцинации в стране», — говорится в сообщении.

Также указывается, что расчет эффективности российского препарата был проведен после анализа данных 320 тыс. человек, привитых вакциной «Спутник Лайт» по состоянию на 30 июля 2021 года.

Кроме того, отмечается, что статистика применения указанного препарата в Парагвае показывает высокий профиль безопасности вакцины, потому что за время ее применения, как уточняет РФПИ, не было зарегистрировано связанных с вакцинацией серьезных нежелательных явлений, случаев смерти, случаев церебрального венозного тромбоза (CVT), синдрома Гийена-Барре, синдрома повышенной проницаемости капилляров и также не зафиксировано случаев миокардита или перикардита.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины, вирусолог из Новосибирска Александр Чепурнов рассказал, что вирусологи изучают совершенно неожиданный эффект от вакцинации от коронавируса.