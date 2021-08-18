Улан-Удэ, 18 августа, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Средняя зарплата работников в Бурятии по итогам первого полугодия 2021 года достигла 43,5 тыс. рублей, что на 5,8% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Бурятстата.

Цитата из м/ф «Приключения поросенка Фунтика». реж. Анатолий Солин. 1986-1988. СССР Деньги

Наибольшую зарплату, как и прежде, получают работники в сфере добычи полезных ископаемых (в 1,8 раза больше средней по региону). Меньше всего за труд получают сотрудники гостиниц, заведений общепита (почти в два раза меньше среднереспубликанского значения).

«Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в июне 2021 года соответствовала 108,4% к уровню мая 2021 года и 99,3% к уровню июня 2020 года», — добавили в службе статистики.