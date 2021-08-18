Москва, 18 августа, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В условиях, когда США являются одним из лидеров нового типа рынка низкоуглеродной экономики, вложение денег в такую экономику оправданно с точки зрения прибыльности и устойчивости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявила руководитель российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко, комментируя решение властей РФ нарастить вложения в американские ценные бумаги.

geralt Ценные бумаги. Инвестиции

«Есть один важный фактор: мир активно переходит на условия работы зелёной низкоуглеродной экономики, где ключевыми игроками становятся компании, работающие на ВИЭ и сокращающие собственные выбросы СО2, - сказала Левашенко. — США являются одним из лидеров нового типа рынка, так как уже достаточно давно создали нормативную базу для сокращения компаниями своего негативного влияния на окружающую среду и внедрения стандартов ответственного ведения бизнеса в компаниях. А это, в свою очередь, становится одним из главных факторов стабильности и прибыльности бизнеса, и вложение денег в такую экономику оправданно с точки зрения получения прибыли и сохранения устойчивости».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Левашенко рассказала о том, останется ли доллар мировой доминирующей валютой.