Москва, 18 августа, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Сегодня, 18 августа, цены на нефть на утренних торгах демонстрируют позитивную динамику, прибавляя 1,2% и стремясь закрепиться выше отметки в $70,00 за баррель Brent, чтобы отменить сценарий дальнейшего снижения, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Основным фактором подорожания нефти 18 августа стало небольшое улучшение инвестиционных настроений в Китае, где за прошедшие сутки было зафиксировано резкое сокращение новых случаев заболеваний COVID-19, а также успокаивающей риторикой отметился Центральный комитет по финансовым и экономическим вопросам, который заявил о том, что нужно искать баланс между устойчивым экономическим ростом и снижением финансовых рисков.

В итоге торги в Азии завершились ростом, индекс гонконгской фондовой биржи прибавил 0,49%, а японский Nikkei 225 0,58%.

Позитивную динамику в Азии, европейские инвесторы не поддержали, немецкий фондовый индекс DAX к текущему моменту теряет 0,2%, британский FTSE 100 слабеет на 0,3%, что сигнализирует об ухудшении настроений в преддверии важных событий вечером 18 августа. В 17:30 по мск выйдут данные по запасам сырой нефти от минэнерго США, консенсус-прогноз указывает на сокращение запасов на 1,055 млн. баррелей.

Если данные подтвердятся это может стать драйвером роста цен на нефть к $70,00 за баррель Brent. Пройти выше этой отметки пока не дают ожидания сворачивания ФРС программы покупки облигаций на $120 млрд в месяц, о чем сегодня, в 21:00 по мск инвесторы будут искать намеки в «минутках FOMC».

Если в протоколах с последнего заседания ФРС действительно будут обнаружены сигналы по ужесточению денежно-кредитной политики, то нефть после достижения отметки в $70,00 за баррель Brent перейдет к снижению к $68,00−69,00 за баррель», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть Brent никак не может закрепиться над отметкой $70