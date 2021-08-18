Ставрополь, 18 августа, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В Ставропольском крае за прошедшие сутки зафиксировано 17 смертей от COVID-19. Это максимальное суточное число случаев летального исхода за все время пандемии коронавируса. Такие данные привел 18 августа федеральный оперативный штаб.

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Общее число скончавшихся от опасной инфекции в крае достигло 2077 человек. Это самый высокий показатель среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа.

Кроме того, за прошедшие сутки на Ставрополье был подтвержден тест на коронавирус у 346 человек, что также является антирекордом для региона. Общее число заразившихся опасной инфекцией достигло в крае 70 627 человек. Сняты ограничения в связи с выздоровлением для 59 394 из них, в том числе 141 — за последний день. Сутками ранее были выписаны 198 пациентов.

В настоящее время «активными» пациентами на Ставрополье являются 9156 человек.