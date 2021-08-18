Москва, 18 августа, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Вложения России в ценные бумаги США сопряжены не с экономическими, а с политическими рисками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявила руководитель российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. Так она прокомментировала решение властей РФ снова нарастить вложения в американские ценные бумаги.

Ценная бумага Казначейства США

«Американские ценные бумаги, в первую очередь государственные облигации, — основной актив для международного кредитования, так как доллар долгое время остается и будет доминирующей валютой в мире, — сказала Левашенко. — Вкладывать деньги со стороны России в этот рынок разумно, если Россия собирается и дальше участвовать в международной торговле. Ценные бумаги США надежны. Хотя бы потому, что их держателями являются крупнейшие экономики и финансовые центры мира: Япония, Китай, Великобритания. Риски минимальные и носят скорее политический, а не экономический характер».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральному банку РФ посоветовали задуматься о том, чтобы увеличивать вложения РФ в канадские и австралийские доллары.