Кишинёв, , 13:12 — REGNUM Законопроект о поправках к закону Генпрокуратуре Молдавии, который рассматривают в парламенте республики, упрощает досрочное увольнение генерального прокурора. Об этом говорится в заключении Генпрокуратуры, обнародованном 18 августа пресс-службой ведомства.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Авторы законопроекта на самом деле добиваются установления новых оснований и процедур при непосредственном участии политических институтов для досрочного увольнения генерального прокурора, — говорится в документе. — Мы даём негативное заключение».

В Генпрокуратуре также отметили, что рассмотрение законопроекта происходит в спешке, а также сопровождается «агрессивной риторикой» его сторонников. В ведомстве считают, что данные поправки угрожают независимости генерального прокурора.

Стоит отметить, что парламент Молдавии ранее принял в первом чтении законопроект о внесении поправок к закону о Генпрокуратуре.

Напомним, после досрочных парламентских выборов, которые прошли в Молдавии в июле, большинство мест в законодательном органе получила партия «Действие и солидарность», основанная президентом страны Майей Санду.

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