Липецк, 18 августа, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В Липецкой области 18 августа подтверждено 237 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 44 тыс. 32 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 37 тыс. 732 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 265 — за последние сутки.

За весь период скончались 1294 человека. Девять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.