Саратов, 18 августа, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Саратове по факту не предоставления жилья многодетной семье организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Educateur-rouen.fr Многодетная семья

Ведомством в ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, в которой пишут о семье с восьмью детьми из Заводского района Саратова, проживающей на территории детского сада на протяжении 20 лет. При этом данная семья стоит в очереди на получение жилья уже 15 лет. Однако жилплощадь так и не была предоставлена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области многодетные семьи интересуются возможностью замены земельного участка денежной выплатой.

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