Чебоксары, 18 августа, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В Чувашии за полгода численность избирателей сократилась на 0,2%, за год — на 0,5%. Такие данные приводит ЦИК республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

На 1 июля 2021 года в Чувашии насчитывалось 919 203 избирателя, в том числе в Чебоксарах избирательным правом обладают 371 220 жителей, в Новочебоксарске — 97 405 горожан.

По сравнению с данными на начало 2021 года численность избирателей в Чувашии снизилась на 1967 человек (насчитывалось 921 170 избирателей), или на 0,2%.

За год численность избирателей сократилась с 923 844 до 919 203 человек, в абсолютном выражении — на 4641 человек (или на 0,5%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии начали печатать бюллетени для проведения парламентских выборов. Избиратель получит четыре бюллетеня: два — по выборам в Госдуму, ещё два — по выборам в Госсовет. Всего будет издано порядка 4 млн бюллетеней.