Цетине, Черногория, 18 августа, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Мэр черногорского города Цетине Александр Кашчелан 18 августа направил письма главам некоторых иностранных дипломатических представительств в Подгорице с просьбой повлиять на черногорские власти с тем, чтобы они переместили церемонию интронизации нового митрополита Черногорско-приморского Сербской православной церкви Иоанникия из Цетиньского монастыря в другое место.

(сс) Saint-Petersburg Theological Academy Митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий

По словам Кашчелана, решение СПЦ провести церемонию интронизации митрополита Иоанникия в соответствии с традицией в Цетиньском монастыре вызвало острую отрицательную реакцию части черногорского общества.

«Я уважаю религиозные права и свободы граждан, но я верю, что сохранение мира в данный момент должно быть приоритетом», — процитировало издание Vijesti слова мэра города Цетине.

Кашчелан добавил, что особая ответственность в «этот чувствительный момент» лежит на черногорских властях, и что будет абсолютно неприемлемо, если они отдадут предпочтение какой-либо определенной религиозной или этнической группе.

Напомним, что город Цетинье считается оплотом черногорских националистов, которые не признают митрополию Черногорско-Приморскую СПЦ и борются за признание неканонической «Черногорской православной церкви».