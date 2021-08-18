Курган, 18 августа, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Курганской области растут цены на газ и газомоторное топливо. Правительство региона использует все возможные инструменты. чтобы повлиять на ситуацию, сообщает региональный оперативный штаб.

Gazprom.ru Природный газ в качестве моторного топлива

Цены на газ зависят от многих факторов — экспортных цен, наличия сырья, ситуации на крупнейших заводах, ситуации на международных рынках, отметил директор департамента экономического развития Владимир Ковалёв.

Курганские власти отмечают, что государство не контролирует цены на газомоторное топливо. Повышение цен на газ влечёт за собой удорожание товаров и услуг, которые зависят от транспорта и от топлива, расходов предпринимателей.

«Это чувствительная тема для граждан. Правительство Курганской области обратилось в ФАС и прокуратуру, чтобы надзорные и контролирующие инстанции могли проверить обоснованность решения производителей, трейдеров или поставщиков о повышении цен. Это пока единственный инструмент, позволяющий нам повлиять на процесс удорожания топлива», — пояснил директор департамента экономического развития Владимир Ковалёв.