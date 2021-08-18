Вильнюс, 18 августа, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Посол Индонезии Деви Савитри Вахаб вручил верительные грамоты президенту Литвы в местном президентском дворце, сообщает Antara.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Индонезии

Посол передал теплые приветствия и послания от президента Индонезии Джоко Видодо с целью укрепления сотрудничества и двусторонних отношений между странами.

Индонезия и Литва наладили сотрудничество в различных секторах, в том числе в области политики, экономики и торговли, а также в социальной и культурной областях.

Индонезия считает Литву важным партнером в политической, экономической, социальной и культурной областях. Тесные отношения между двумя странами были отмечены визитами и встречами высших должностных лиц, в том числе визитом президента Литвы в Индонезию в 2017 году.