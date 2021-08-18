Черкесск, 18 августа, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии из-за непогоды объявлено штормовое предупреждение. В предстоящие трое соток в республике ожидаются ливни с сильным ветром, которые могут спровоцировать опасные последствия, предупредили 18 августа в пресс-службе регионального управления МЧС.

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«19, 20, 21 августа местами по КЧР ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом до 20−25 м/с. На реках подъем уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горах сход селей малого объема»,— говорится в сообщении спасательного ведомства.

В результате прохождения неблагоприятных погодных явлений в Карачаево-Черкесии может возникнуть угроза ЧС не выше муниципального характера, отметили в МЧС. В связи с чем жителей и гостей региона призвали быть осторожными.

В управлении Гидрометцентра по СКФО предупредили также о ливнях с грозами в Ставропольском крае, горных районах Дагестана и в Северной Осетии.