Воронеж, 18 августа, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Проверку по факту оказания услуг по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности, начали следственные органы после появления информации о получении травмы пассажиром при падении в одном из маршрутных автобусов в Воронеже. Об этом сообщили 18 августа в пресс-службе СУ СКР по региону.

Марина Каширская ИА REGNUM В общественном транспорте

По предварительным данным, днём 22 июля в салоне пассажирского автобуса в центре Воронежа 80-летняя женщина, упала во время движения. Она получила переломы костей в области таза и была госпитализирована.

Следователи намерены опросить очевидцев, пассажиров, а также водителя автобуса, представителя представитель компании-перевозчика. Назначен комплекс необходимых экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Общественному транспорту в Воронеже в последнее время уделяется пристальное внимание — в связи с произошедшим 12 августа взрывом в автобусе №10а, в результате которого погибли два человека и пострадали 24.