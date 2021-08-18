Нюрбург, Германия, 18 августа, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В Сети опубликованы снимки с испытаний нового кроссовера Genesis G90 на трассе Нюрбургринг. Изображения размещены на сайте Motor1.

Motor1 Genesis G90

Модель покрыта тонкой камуфляжной пленкой, которая позволяет увидеть, новый G90 будет иметь электронные выдвижные дверные ручки. Кроме того, модель получит легкосплавные диски колес со сложным рисунком.

Ожидается, что новая модель Genesis будет представлена на южнокорейском рынке до конца 2021 года, а в США появится, вероятно, в 2022 году.

По предварительной информации, в моторной линейке нового G90 не будет пятилитрового «атмосферника». Кроме того, недавно был замечен G80 Sport, оснащенный двигателем V8.

Напомним, на предприятии «Автотор» в Калининграде началось серийное производство нового премиального кроссовера Genesis GV70.

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