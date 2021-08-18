Москва, 18 августа, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ухудшения погоды, сообщает 18 августа сайт Гидрометцентра России.

(сс) Pridatko Oleksandr Ливень

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Ожидаются сильный ветер, при порывах до 25 м/с, очень сильный дождь, гроза. Период предупреждения действует до 10 часов 19 августа. Также до 4 утра возможен град.

Аналогичное предупреждение с теми же сроками объявлено и в Московской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 18 августа ожидается до 30 градусов тепла. Во второй половине дня погода ухудшится.