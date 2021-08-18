Киев, 18 августа, 2021, 13:07 — ИА Регнум. На военной базе в Кабуле находится 12 граждан Украины, сотрудничавших с частной компанией. Об этом написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

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Министр рассказал, что ему удалось лично поговорить с одним из мужчин, который находится в Кабуле.

«На базе находятся сотни людей с гражданством многих государств… Просто так взять и выйти с базы — невозможно. Нужен коридор. И это отдельный вопрос», — сообщил Кулеба.

По его словам в данный момент гражданам Украины ничего не угрожает, идёт процесс переговоров по вопросу об их эвакуации.

«Они бывшие военнослужащие, но на базе в Кабуле находятся как частные лица по международному контракту с компанией, что является субконтрактором ООН», — уточнил министр.

Напомним, ранее из Киева в Кабул вылетел транспортный самолёт министерства обороны Украины. Всего покинуть Афганистан на данный момент хотят более 150 граждан Украины.