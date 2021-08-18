Курган, 18 августа, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 18 августа подтверждены 129 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 37 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 131 случай.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 18 августа выявлено 28 237 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 18 августа вылечились 24 983 человека, скончались 555 пациентов с COVID-19 (на пять человек больше, чем днём ранее).