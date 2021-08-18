Ростов-на-Дону, 18 августа, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Вторую дозу антиковидной вакцины получили ещё 22 тыс. жителей Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 18 августа.

Пресс-служба правительства Челябинской области Вакцина

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В настоящее время первым компонентом препарата от COVID-19 привиты 1 млн 330,8 тыс. человек (+ 14 215 за сутки). Полностью прошли вакцинацию 1 млн 53,5 тыс. человек (+ 21 953 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что, согласно предварительным данным Ростовстата на начало 2021 года, на Дону проживает 4 млн 185,2 тыс. человек. Привить от COVID-19 планируется минимум 60% взрослого населения — 2 млн 33 тыс. человек.