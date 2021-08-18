Орел, 18 августа, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Почти 90 млн рублей задолженностей по муниципальным контрактам выплатила администрация Орла по требованию прокуратуры, на данный момент разблокированы счета 103 бюджетных организаций. Об этом корреспонденту ИА 18 августа сообщила старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

Цитата из к/ф «Варвара краса длинная коса». реж. Александр Роу. 1970. СССР Должок!

В прокуратуре напомнили, что речь идёт о задолженности администрации Орла перед предпринимателями по результатам исполнения муниципальных контрактов за 2020−2021 годы, из-за которых заблокированными оказались расчетные счета бюджетных учреждений, в том числе школ и детсадов.

По фактам нарушений прокуратура внесла в адрес заместителя губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам представление об устранении нарушений закона. Также были объявлены предостережения мэру Орла и начальнику финансово-экономического управления администрации Орла о недопустимости нарушений при распределении указанной дотации.

В настоящее время мэрия погасила долги перед 66 поставщиками на общую сумму 89,7 млн рублей, разблокированы счета 103 бюджетных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Орловской области была выделена дотация в сумме один миллиард рублей на осуществление мер по обеспечению сбалансированности регионального бюджета. Деньги направлены на погашение долгов Орла. На 1 июля госдолг Орла, согласно данным на сайте администрации города составлял 2 млрд 570 млн рублей.

В мэрии Орла также ранее заявляли, что счета всех 152 бюджетных и казённых учреждений культуры и образования города, заблокированные из-за долгов, будут разблокированы до 16 августа.