Кишинёв, 18 августа, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Кишинёв будет активизировать и расширять деятельность по интеграции Молдавии в Евросоюз. Об этом 18 августа министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску заявил в ходе совместного брифинга с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем в Кишинёве.

Mfa.gov.md Встреча Нику Попеску с Эдгаром Ринкевичем

«Европейская интеграция является ключевым приоритетом нашего правительства, — сказал Попеску. — Мы хотим углубить, активизировать и расширить нашу интеграцию с ЕС».

Молдавский министр заявил, что Молдавию нужно «превратить» в такое государство, которое будет управляться по европейским нормам и практикам. Ринкевич заявил о том, что Рига поддерживает прозападный курс Кишинёва.

Напомним, после досрочных парламентских выборов, которые прошли в Молдавии в июле, Партия социалистов перестала быть правящей, и большинство в парламенте получила пропрезидентская партия «Действие и солидарность» (ПДС). ПДС хватило полученных мест в парламенте для формирования правительства, не входя в коалицию с другими политсилами.