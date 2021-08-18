Нальчик, 18 августа, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии задержан участник смертельной аварии с тремя погибшими и восьмерыми пострадавшими. По данным прокуратуры, в его отношении возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц.

Pixabay.com ДТП

Установлено, что задержанный — 27-летний племянник депутата Госдумы Анатолия Бифова (КПРФ), пишет РЕН ТВ. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанного меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 17 августа в Кабардино-Балкарии произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Тойота Камри», пассажирской «Газели» и автогрейдера, в результате которого на месте погибли три человека, в том числе водитель маршрутки и два его пассажира.

По предварительным данным, водитель легковушки спровоцировал столкновение с «Газелью», после чего её откинуло на грейдер. Сообщалось, что после аварии он и его пассажир были доставлены в больницу, куда попали с травмами различной степени тяжести всего восемь человек.

Читайте также: Три человека погибли и девять пострадали в ДТП в Кабардино-Балкарии