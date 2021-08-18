Сеул, 18 августа, 2021, 12:50 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 718 833 человека. Об этом 18 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 18 августа в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 23 780 511 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 46,3%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделали 10 711 348 человек, а препаратом Pfizer — 10 414 184 человека, препаратом Janssen — 1 129 778 человек, Moderna — 1 525 201 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 493 672 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 10 491 866 человек.

За последние два дня (16 — 17 августа) в стране было зарегистрировано 4158 случаев побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 145 013 случаев.

Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось на пять человек, до 466 человек.