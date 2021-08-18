Ульяновск, 18 августа, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Ульяновской области подросло суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом, также зарегистрированы новые летальные исходы. Такие сведения приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 18 августа, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлен 70 581 случай заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 292. Напомним, сутками ранее было лабораторно подтверждено 209 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровели 64 680 пациентов, из них за последние сутки вылечился 176 человек.

Жертв коронавируса стало больше. В Ульяновской области умерли ещё 15 ковид-пациентов, всего в пандемию скончались 2166 человек.

Отметим, что жители Старомайнского района Ульяновской области в рамках акции «Добро в село» смогут пройти вакцинацию от COVID-19. Мероприятия запланированы в ФАПе села Прибрежное 20 августа.