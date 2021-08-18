Актанышский район, Татарстан, 18 августа, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В Татарии устанавливают обстоятельства, в результате которых погибла 62-летняя женщина. По информации следственного управления СКР по РТ, по данному факту организована доследственная проверка.

Заготовка сена

Предварительно, 17 августа в селе Татарские Суксы Актанышского района женщина вместе со знакомым незадолго до трагедии занималась погрузкой тюков с сеном под крышу сарая. После окончания работ она спустилась на землю, но в этот момент потолочные перекрытия, не выдержав веса сена, обрушились. Полученные телесные повреждения привели к гибели женщины на месте происшествия.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области в больнице обвалился потолок. Инцидент произошёл в одной из палат ковидного госпиталя в Шахтах. Обошлось без пострадавших.

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