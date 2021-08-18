Челябинск, 18 августа, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Челябинске к концу сентября будет создан новый сквер. Его откроют в районе Свердловского проспекта и улиц Курчатова и Воровского, сообщили журналистам в мэрии.

Anthony Ivanoff Челябинск

Ранее на этом месте был бараки. Последний из них снесли в 2020 году. Теперь здесь появится полноценное общественное пространство со спортивными объектами, тропиночной сетью, зонами отдыха и детскими площадками.

Сквер создают в рамках программы «Инициативное бюджетирование». По ней на работы выделили 20 млн рублей. Отдельный контракт заключат на озеленение, на 3 млн рублей.