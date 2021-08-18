Абакан, 18 августа, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Хакасии Олег Ананьевский, комментируя в прямом эфире телеканала «Абакан 24» текущую эпидобстановку, заявил о том, что это не последняя волна коронавируса.

Министерство здравоохранения Московской области Вакцинация

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Как сообщили ИА REGNUM 18 августа в республиканском правительстве, по словам Ананьевского, сегодня есть серьёзные опасения, что в сентябре может быть очередной подъём заболеваемости COVID-19.

Министр призвал соблюдать все противоэпидемические мероприятия и вакцинироваться. При этом он подчеркнул, что население Хакасии не проявляет особой активности в вопросе вакцинации.

«Надо понимать, что это не последняя волна. И следующая волна наступит ещё быстрее, чем вторая и третья волна. Ещё 80 тысяч человек нам надо привить до создания коллективного иммунитета», — подчеркнул глава минздрава.

Напомним, по данным сайта «Стопкоронавирус.рф», за весь период пандемии в Хакасии выявлено 33 399 носителей коронавируса, выздоровели 28 132 человека, скончались 847 ковид-пациентов.