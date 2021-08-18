18 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Север Афганистана выступил против движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Окажется ли движение после прихода к власти в Кабуле в изоляции? США и ЕС пытаются создать именно такое впечатление. Но Пакистан приветствовал новую власть, Иран поддержал компромисс с ней, а Россия и Китай явно ищут контакт с новыми хозяевами Афганистана. События развиваются.

Станислав Тарасов, , 17:12 — REGNUM



Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Как и предполагалось, после перехода власти в Кабуле в руки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане быстро стали проявлять себя признаки децентрализации страны. Появились сообщения о том, что десять тысяч бойцов афганской армии и вооруженные отряды этнического узбека генерала Абдул-Рашида Дустума отправились в провинцию Панджшер для борьбы против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Узбеки являются одной из четырех основных национальностей в Афганистане. Согласно разным источникам, в Афганистане проживает около 2,7−3,5 миллиона узбеков. Они живут в основном на севере страны на пограничных территориях с Узбекистаном. Причем в отличие от иранцев на западе и пуштунов на востоке страны узбеки не стали беженцами. Они всегда были политически активными, и именно поэтому Дустум считался и считается важной личностью для руководства Афганистана в течение многих лет.

Плюс к этому активизация процессов возрождения в той или иной форме Северного альянса (объединение ряда таджикских полевых командиров северного Афганистана, сформировавшееся в 1996 году). Напомним, что в 1990-е годы он служил буфером между афганским «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и республиками Средней Азии. В новый союз входят таджики, хазарейцы и узбеки. То есть сейчас в Афганистане воссоздается прежняя историческая матрица: противостояние двух лагерей — пуштунского и непуштунского, что может придать новые характеристики для идущей в стране гражданской войны и ее результатов. Тут возможны разные сценарии. Не исключено, что север Афганистана, как это было раньше, договорится с Кабулом о разделе власти и будет воссоздана некая конфедерация, в которой таджики, узбеки, хазарейцы и другие этнические группы, в основном поселившиеся к северу от Гиндукуша, будут объединены между собой, а пуштуны — по другую сторону — объединятся в пуштунскую часть. При этом будет сохранена по формальным признакам целостность страны.

Карта ЦРУ, показывающая территорию проживания этнических групп и подгрупп в Афганистане

Но может быть и иначе. Многое будет зависеть от планов и намерений как новых внешних модераторов в Афганистане, так и от США. Дело в том, что вопрос о децентрализации Афганистана уже давно изучался и рассматривался в недрах американских спецслужб и экспертного сообщества. Еще в 2010—2012 годах в США сбыла сформирована «альтернативная афганская политика»: поддержка «Нового северного альянса», который должен был контролировать северные, западные и центральные провинции страны до Кабула и готовиться к гражданской войне с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также другими лояльными пакистанской разведке группами. В качестве главной фигуры, которая активно продвигала через коридоры власти эту системы взглядов, выступал конгрессмен-республиканец Дана Рорабахер. Он предлагал следующую схему: Пакистан и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — враги; не надо укреплять центральные афганскую власть в случае возможности захвата ее талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а надо укреплять «Новый северный альянс» и готовиться к новому витку гражданской войны, вести дело к разделу Афганистана.

Это был так называемый «план Б» — запасной вариант на тот случай, если США проиграют войну в Афганистане. Он должен быть расчленен: таджики-афганцы должны воссоединиться с Таджикистаном и занять там лидирующее положение, узбеки-афганцы должны воссоединиться с Узбекистаном (но поскольку, возможно, оба эти процесса займут время, таджики и узбеки могут пока иметь собственные государства на севере Афганистана). Афганские и пакистанские пуштуны должны получить возможность создать «Пуштунистан», но на них особая ставка не делается. Белуджи из Афганистана, Пакистана и Ирана должны получить возможность сформировать независимый «Белуджистан» со столицей в Кветте и портом Гвадар. США должны активно помогать созданию большого независимого «Белуджистана», а затем стать стратегическим партнером этого государства, вовлечься в разработку его обширных минеральных ресурсов (золота в восточных провинциях нынешнего Ирана, лития и меди на юге нынешнего Афганистана; через «Белуджистан» может быть проложен безопасный газопровод из Туркменистана). Более того, США должны будут активно сотрудничать по вопросу расчленения Пакистана с Индией, которая, как предполагалось авторами плана, готова к активной политике в этом направлении.

Пуштуны за молитвой. Кунар. Афганистан

Так что американцы хорошо понимают, что децентрализация Афганистана может вызвать реакцию домино по всему Ближнему Востоку. Кстати, имеются сведения, что в этих проекты были посвящены генерал Дустум, наследник Ахмад Шаха Масуда и председатель Национального фронта Ахмад Зия Масуд, лидер Партии народного единства Мохаммад Мохакик и ряд других афганских полевых командиров и политиков. Причем к американской позиции был ближе генерал Дустум, а Халили и Мохакик высказывались более сдержанно (против разделения Афганистана, за договоренности с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но на приемлемых условиях). Кстати, до определенного момента американские дипломаты и Белый дом официально открещивались от таких проектов. Но никто не знает, как будет сейчас, когда север Афганистана выступил против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и всем уже не до дискуссий.

Окажутся ли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после прихода к власти в Кабуле в изоляции? США и ЕС пытаются создать именно такое впечатление. Но Пакистан приветствовал новую власть, Иран поддержал компромисс с ней, а Россия и Китай явно ищут контакт с новыми хозяевами Афганистана. События развиваются.