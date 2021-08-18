Станислав Тарасов, 18 августа 2021, 17:12 — REGNUM

Афганистан
Афганистан
Иван Шилов © ИА REGNUM

Как и предполагалось, после перехода власти в Кабуле в руки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане быстро стали проявлять себя признаки децентрализации страны. Появились сообщения о том, что десять тысяч бойцов афганской армии и вооруженные отряды этнического узбека генерала Абдул-Рашида Дустума отправились в провинцию Панджшер для борьбы против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Узбеки являются одной из четырех основных национальностей в Афганистане. Согласно разным источникам, в Афганистане проживает около 2,7−3,5 миллиона узбеков. Они живут в основном на севере страны на пограничных территориях с Узбекистаном. Причем в отличие от иранцев на западе и пуштунов на востоке страны узбеки не стали беженцами. Они всегда были политически активными, и именно поэтому Дустум считался и считается важной личностью для руководства Афганистана в течение многих лет.

Плюс к этому активизация процессов возрождения в той или иной форме Северного альянса (объединение ряда таджикских полевых командиров северного Афганистана, сформировавшееся в 1996 году). Напомним, что в 1990-е годы он служил буфером между афганским «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и республиками Средней Азии. В новый союз входят таджики, хазарейцы и узбеки. То есть сейчас в Афганистане воссоздается прежняя историческая матрица: противостояние двух лагерей — пуштунского и непуштунского, что может придать новые характеристики для идущей в стране гражданской войны и ее результатов. Тут возможны разные сценарии. Не исключено, что север Афганистана, как это было раньше, договорится с Кабулом о разделе власти и будет воссоздана некая конфедерация, в которой таджики, узбеки, хазарейцы и другие этнические группы, в основном поселившиеся к северу от Гиндукуша, будут объединены между собой, а пуштуны — по другую сторону — объединятся в пуштунскую часть. При этом будет сохранена по формальным признакам целостность страны.

Карта ЦРУ, показывающая территорию проживания этнических групп и подгрупп в Афганистане
Карта ЦРУ, показывающая территорию проживания этнических групп и подгрупп в Афганистане

Но может быть и иначе. Многое будет зависеть от планов и намерений как новых внешних модераторов в Афганистане, так и от США. Дело в том, что вопрос о децентрализации Афганистана уже давно изучался и рассматривался в недрах американских спецслужб и экспертного сообщества. Еще в 2010—2012 годах в США сбыла сформирована «альтернативная афганская политика»: поддержка «Нового северного альянса», который должен был контролировать северные, западные и центральные провинции страны до Кабула и готовиться к гражданской войне с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также другими лояльными пакистанской разведке группами. В качестве главной фигуры, которая активно продвигала через коридоры власти эту системы взглядов, выступал конгрессмен-республиканец Дана Рорабахер. Он предлагал следующую схему: Пакистан и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — враги; не надо укреплять центральные афганскую власть в случае возможности захвата ее талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а надо укреплять «Новый северный альянс» и готовиться к новому витку гражданской войны, вести дело к разделу Афганистана.

Это был так называемый «план Б» — запасной вариант на тот случай, если США проиграют войну в Афганистане. Он должен быть расчленен: таджики-афганцы должны воссоединиться с Таджикистаном и занять там лидирующее положение, узбеки-афганцы должны воссоединиться с Узбекистаном (но поскольку, возможно, оба эти процесса займут время, таджики и узбеки могут пока иметь собственные государства на севере Афганистана). Афганские и пакистанские пуштуны должны получить возможность создать «Пуштунистан», но на них особая ставка не делается. Белуджи из Афганистана, Пакистана и Ирана должны получить возможность сформировать независимый «Белуджистан» со столицей в Кветте и портом Гвадар. США должны активно помогать созданию большого независимого «Белуджистана», а затем стать стратегическим партнером этого государства, вовлечься в разработку его обширных минеральных ресурсов (золота в восточных провинциях нынешнего Ирана, лития и меди на юге нынешнего Афганистана; через «Белуджистан» может быть проложен безопасный газопровод из Туркменистана). Более того, США должны будут активно сотрудничать по вопросу расчленения Пакистана с Индией, которая, как предполагалось авторами плана, готова к активной политике в этом направлении.

Пуштуны за молитвой. Кунар. Афганистан
Пуштуны за молитвой. Кунар. Афганистан

Так что американцы хорошо понимают, что децентрализация Афганистана может вызвать реакцию домино по всему Ближнему Востоку. Кстати, имеются сведения, что в этих проекты были посвящены генерал Дустум, наследник Ахмад Шаха Масуда и председатель Национального фронта Ахмад Зия Масуд, лидер Партии народного единства Мохаммад Мохакик и ряд других афганских полевых командиров и политиков. Причем к американской позиции был ближе генерал Дустум, а Халили и Мохакик высказывались более сдержанно (против разделения Афганистана, за договоренности с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но на приемлемых условиях). Кстати, до определенного момента американские дипломаты и Белый дом официально открещивались от таких проектов. Но никто не знает, как будет сейчас, когда север Афганистана выступил против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и всем уже не до дискуссий.

Окажутся ли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после прихода к власти в Кабуле в изоляции? США и ЕС пытаются создать именно такое впечатление. Но Пакистан приветствовал новую власть, Иран поддержал компромисс с ней, а Россия и Китай явно ищут контакт с новыми хозяевами Афганистана. События развиваются.