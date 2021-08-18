Липецкие врачи спасли от коронавируса 103-летнюю пациентку
Липецк, 18 августа, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Липецке из городской больницы скорой медицинской помощи № 1 выписали старейшую с начала пандемии коронавируса пациентку. Как сообщил ИА REGNUM глава региона Игорь Артамонов, врачи вылечили 103-летнюю Анну Кузнецову от коронавируса.
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Анна Кузнецова родилась в 1918 году. На её век выпали годы послереволюционной разрухи, Гражданская и Великая Отечественная войны, а теперь ещё и пандемия коронавируса. Благодаря усилиям врачей третьего инфекционного отделения, которые занимались её лечением, и всего медперсонала БСМП № 1, женщина быстро пошла на поправку. Пациентке максимально быстро провели диагностику и подобрали медикаментозную терапию, которая дала положительную динамику.