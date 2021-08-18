Минск, , 12:36 — REGNUM Новый фильм о белорусских реалиях «Страница, которую мы не перевернули» от действующей в Польше команды NEXTA стал поводом для сарказма умеренных критиков Александра Лукашенко. Они считают новое творение Степана Путило «крайне блеклым», созданным с непонятной целью и даже издевательским.

Протест. Белоруссия © ИА REGNUM

В название фильма положена цитата Лукашенко, предложившего «перевернуть страницу» истории массовых протестных выступлений граждан Белоруссии против его бессменного правления и государственного терроризма. Количество просмотров нового творения команды NEXTA, опубликованного на YouTube 16 августа, оказалось на порядки ниже ранее созданных бестселлеров («Золотое дно» и др.).

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Телеграм-канал «Зам па ідэалогіі» обнаружил лишь «пару новаций в змагарском дискурсе».

«Во-первых, Путило сказал, что идеологическими противниками Лукашенко являются 2/3 населения страны. То есть, 3% превратились за год в 33,3%? Нехилый рост рейтинга Лукашенко в глазах змагаров, — отметил автор ТГ-канала. — Во-вторых, Степан призвал наносить власти «порезы», в число которых был отнесён пронос товаров мимо кассы. Ребят, вы серьёзно?».

«Впрочем, о плане «Перамога», который предполагает создание незаконных вооружённых формирований, Путило тоже сказал, но впроброс. Видимо, к насильственным действиям змагары планируют перейти попозже», — резюмировал критик обосновавшихся в Варшаве оппозиционеров.

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