Тюмень, 18 августа, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 267 случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 августа сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 269 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 18 августа коронавирусом заразились 51 583 человека, выздоровели 46 404 человека. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф» с начала пандемии на 18 августа в регионе скончались 1213 пациента с COVID-19 (на 15 человек больше, чем днём ранее).